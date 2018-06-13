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Депутаты Госдумы примут участие в акции по добровольной сдаче крови

Общество
13 июня, 14:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

В прошлом году в акции участвовали 54 парламентария и сотрудника аппарата Госдумы

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от всех фракций и сотрудники аппарата палаты 14 июня, во Всемирный день донора, примут участие в акции по добровольной сдаче крови.

Об этом сообщили в пресс-службе думского комитета по охране здоровья.

Акция начнется в 09:00 мск в здании на Охотном Ряду, где все желающие пройдут процедуру регистрации. Непосредственно сдача крови будет организована в мобильной станции Службы крови Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, которая будет дежурить на автомобильной стоянке Госдумы.

"Процедура сдачи крови занимает не более 15 минут", - пояснил председатель комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов, подчеркнув, что, поделившись своей кровью, донор спасает жизнь другому человеку.

Он напомнил, что согласно статистике, ежегодно в России в переливании крови нуждаются около 2 млн человек. "И такие компоненты, как плазма крови, тромбоциты и цельная кровь, могут помочь не только больным, находящимся на плановом лечении в стационаре, но и тем, кому требуется срочное переливание крови: кто попал в ДТП, в чрезвычайные ситуации", - сказал парламентарий. Он выразил уверенность, что в этом году к акции присоединится больше депутатов, чем год назад.

Впервые акция в поддержку донорства состоялась на Охотном Ряду в прошлом году. В ней приняли участие 54 депутата и сотрудника аппарата Госдумы. Мероприятие инициировано комитетом по охране здоровья и комитетом по контролю и регламенту нижней палаты парламента.

Всемирный день донора крови ежегодно отмечается 14 июня во всех странах мира. Он учрежден Всемирной организацией здравоохранения в 2005 году.

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