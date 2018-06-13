Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 63.12
€ 74.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Департамент регулирования особо охраняемых территорий появится в Минприроды

Общество
13 июня, 15:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Решение позволит сконцентрировать на приоритетном для ведомства направлении необходимый кадровый потенциал и компетенции, уточнили в министерстве

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Новый департамент по регулированию развития национальных парков и заповедников, а также департамент госполитики в области гидрометеорологии, изучения Арктики и Антарктики появятся в Минприроды России, при этом общее число департаментов останется прежним - 10. Такую структуру утвердил новый министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, сообщила в среду пресс-служба министерства.

"В соответствии с приказом в структуру Минприроды России вводится новый департамент государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий. Данное решение позволит сконцентрировать на приоритетном для ведомства направлении необходимый кадровый потенциал и компетенции", - говорится в сообщении.

При этом общее число департаментов не изменилось - в структуре их 10.

В целом блок природоохранного регулирования Министерства теперь состоит из двух департаментов, курирование которых осуществляет заместитель министра - руководитель Росприроднадзора. "Это обеспечивает координацию планов работы по совершенствованию природоохранного законодательства с реализацией новых норм и экологическим контролем над предприятиями- загрязнителями", - сообщает пресс-служба.

В соответствии с документом департаменты, отвечающие за блок регулирования в сфере лесного и охотничьего хозяйств, объединены в один. Кроме того, функции регулирования в сфере гидрометеорологии исключены из сферы департамента, осуществляющего государственную политику в сфере водных ресурсов. Таким образом, создан новый Департамент государственной политики и регулирования в области гидрометеорологии, изучения Арктики и Антарктики.

Распределение полномочий

Согласно приказу, первый заместитель министра будет курировать деятельность трех заместителей министра, в том числе заместителя, возглавляющего Роснедра, а также Росгидромет. Координацию деятельности Рослесхоза и Росприроднадзора напрямую осуществляет министр.

"До 15 июня 2018 г. будет разработан и представлен на утверждение проект нового штатного расписания и структура распределения обязанностей между заместителями Министра природных ресурсов и экологии РФ", - говорится в сообщении.

18 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому Кобылкин назначен главой министерства природных ресурсов и экологии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович Кобылкин, Дмитрий Николаевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД РФ: США показали безрассудство, обвинив россиян в поставках авиатоплива в Сирию
2
В Симферополе и Севастополе частично отключили электроэнергию
3
Адвоката не допускают на обыск в дом главы Серпуховского района
4
Европарламент одобрил пакет макрофинансовой помощи Украине в €1 млрд
5
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
6
Роскачество представило результаты исследования российского рынка пива
7
Путин утвердил состав администрации президента
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости