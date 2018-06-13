Департамент регулирования особо охраняемых территорий появится в Минприроды

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Новый департамент по регулированию развития национальных парков и заповедников, а также департамент госполитики в области гидрометеорологии, изучения Арктики и Антарктики появятся в Минприроды России, при этом общее число департаментов останется прежним - 10. Такую структуру утвердил новый министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, сообщила в среду пресс-служба министерства.

"В соответствии с приказом в структуру Минприроды России вводится новый департамент государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий. Данное решение позволит сконцентрировать на приоритетном для ведомства направлении необходимый кадровый потенциал и компетенции", - говорится в сообщении.

При этом общее число департаментов не изменилось - в структуре их 10.

В целом блок природоохранного регулирования Министерства теперь состоит из двух департаментов, курирование которых осуществляет заместитель министра - руководитель Росприроднадзора. "Это обеспечивает координацию планов работы по совершенствованию природоохранного законодательства с реализацией новых норм и экологическим контролем над предприятиями- загрязнителями", - сообщает пресс-служба.

В соответствии с документом департаменты, отвечающие за блок регулирования в сфере лесного и охотничьего хозяйств, объединены в один. Кроме того, функции регулирования в сфере гидрометеорологии исключены из сферы департамента, осуществляющего государственную политику в сфере водных ресурсов. Таким образом, создан новый Департамент государственной политики и регулирования в области гидрометеорологии, изучения Арктики и Антарктики.

Распределение полномочий

Согласно приказу, первый заместитель министра будет курировать деятельность трех заместителей министра, в том числе заместителя, возглавляющего Роснедра, а также Росгидромет. Координацию деятельности Рослесхоза и Росприроднадзора напрямую осуществляет министр.

"До 15 июня 2018 г. будет разработан и представлен на утверждение проект нового штатного расписания и структура распределения обязанностей между заместителями Министра природных ресурсов и экологии РФ", - говорится в сообщении.

18 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому Кобылкин назначен главой министерства природных ресурсов и экологии.