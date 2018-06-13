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Парламент Башкирии предложил запретить продажу алкоголя ночью под видом услуг общепита

Общество
13 июня, 15:39 UTC+3 УФА УФА 13, июня. /ТАСС

Депутаты планируют внести проект закона в Госдуму

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УФА, 13 июня. /ТАСС/. Парламент Башкирии предложил изменить федеральное законодательство о продаже алкоголя, чтобы запретить розничным компаниям продавать алкоголь в ночное время под видом оказания услуг общественного питания. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Госсобрания республики.

"Депутаты намерены внести в Госдуму проект федерального закона <…>. Суть изменений сводится к запрету на выдачу одновременно по одному месту лицензии на розничную продажу алкогольной продукции и розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания", - говорится в сообщении.

Сейчас в России запрет на розничную продажу алкоголя с 23:00 до 8:00 "нередко преодолевается путем имитации оказания услуг общественного питания, при этом алкогольная продукция продается в неприспособленном для этих целей торговом зале стационарного торгового объекта под видом закусочных, рюмочных, буфетов, баров", пояснил спикер регионального парламента Константин Толкачев.

"Действующее законодательство не может оказать сдерживающего влияния на данную ситуацию. Во-первых, зал объекта общественного питания может фактически совпадать с залом розничной торговли, во-вторых, деятельность в сфере общественного питания носит заявительный характер", - сказал он.

По его словам, с июля 2016 года существует разделение лицензий: отдельно на розничную продажу алкогольной продукции и отдельно на продажу этой продукции при оказании услуг общественного питания.

"Но это не является препятствием для недобросовестных предпринимателей - приобретается просто две лицензии по одному месту работы. Нормы, запрещающие выдачу двух вышеназванных лицензий по одному месту осуществления лицензируемой деятельности, отсутствуют. Мы считаем необходимым законодательно установить такой запрет", - добавил он.

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