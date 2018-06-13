На доме Палибина в Москве появится мемориальная доска реставратору Савве Ямщикову

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Мемориальная доска знаменитому реставратору Савве Ямщикову появится на доме Палибина, расположенном в Москве и являющемся памятником архитектуры. В доме будет сохранена мемориальная зона, посвященная ему и сообществу реставраторов в целом. Об этом сообщил ТАСС в среду руководитель Агентства по управлению и использованию памятников культуры (АУИПИК) Роман Рыбало.

Ранее стало известно, что Министерство культуры РФ согласовало передачу дома Палибина в безвозмездное пользование на 25 лет некоммерческой организации "Фонд по содействию в создании, развитии и поддержки художественных промыслов религиозного назначения во имя Святого Архангела Михаила". Здание передается в безвозмездное пользование сроком на 25 лет. Последние 35 лет дом Палибина арендовал Государственный научно-исследовательский институт реставрации (ГОСНИИР).

Разрыв договора с ГОСНИИР

"Договор с ГОСНИИР мы расторгли. Здание находится в неудовлетворительном состоянии - требуется проведение работ. В прошлом году ГОСНИИР совместно с АУИПИК разворачивали волонтерский лагерь, который в этом году будет заканчивать работы по фасаду", - сказал Рыбало.

Он добавил, что АУИПИК окажет помощь в доведении этого международного волонтерского движения до конца. "Мы доведем это совместными усилиями и дальше будем проводить комплексные ремонтные работы силами фонда. Более того, в договоре с фондом жестко прописаны условия и проведение работ в течение двух лет - неисполнение этого условия влечет расторжение договора. Уверен, что через два года здание будет в очень хорошем состоянии, не в том, в котором оно находится сейчас", - сказал собеседник агентства.

"В договоре прописано сохранение мемориального кабинета, точнее мемориальной зоны, посвященной не только Савве Ямщикову, а всему реставрационному сообществу. Обязательно сделаем мемориальную доску, чтобы люди, которые проходят мимо, видели, что здесь работал Савва Ямщиков. Мы хотим предложить [дочери Ямщикова] Марфе Ямщиковой стать хранителем мемориального центра Саввы Ямщикова - этот вопрос мы проработаем совместно с фондом и ГОСНИИРом", - рассказал Рыбало.

Председатель центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Артем Демидов отметил важность этого решения. "Важно, что в год 80-летия Саввы Ямщикова, учитывая его роль и вклад в пропаганду российской культуры, память о нем должна быть сохранена, что это место сохранит свое назначение, чтобы к нему был доступ граждан - мы несколько лет проводим открытые бесплатные экскурсии", - сказал он ТАСС.

Собеседник агентства добавил, что требуют ухода фасады здания. "Собственно говоря, в прошлом году этот дом был выбран одной из точек приложения сил нашего волонтерского движения. Было заключено соглашение с Министерством культуры, и специалистами ГОСНИИР осуществлялся надзор за волонтерскими работами и получено действующее до сих пор разрешение от департамента культурного наследия", - сообщил Демидов. По его словам, в прошлом году было завершено порядка 80% от всего объема работ.

По словам директора редакции журнала "Охраняется государством", координатора "Архнадзора" Константина Михайлова, очень важно, что Минкультуры вступило в диалог с общественностью по поводу судьбы этого памятника. "Принципиально важно то, что прозвучало из уст министра - что мемориальная зона Саввы Васильевича Ямщикова (это не только его кабинет, но и весь второй этаж с ценными росписями) будут сохранены - будут ужесточены условия договора с Фондом о сохранности вот этих уникальных росписей. Я считаю, что это пространство должно жить как общественное пространство, и важно, что хранителем этой зоны останется Марфа Ямщикова", - сказал он ТАСС.

О доме Палибина

Дом коллежского советника Гавриила Палибина, расположенный по адресу улица Бурденко, 23, был построен в 1818 году в стиле ампир. Это памятник деревянного зодчества XIX века, он является объектом культурного наследия федерального значения. Одним из самых известных жильцов этого дома был историк, публицист и председатель Ассоциации реставраторов России Савва Ямщиков (1938-2009).