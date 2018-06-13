В Ульяновской области пройдет форум "Инженеры будущего - 2018"

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Международный молодежный промышленный форум "Инженеры будущего - 2018" будет проходить 10-21 июля в Ульяновской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Союза машиностроителей России, который уже седьмой год подряд выступает основным организатором мероприятия.

"Международный молодежный промышленный форум "Инженеры будущего - 2018" пройдет с 10 по 21 июля 2018 года в Ульяновской области на берегу реки Волги в спортивно-оздоровительном лагере "Садовка". Он обещает стать ярким и интересным событием для всех участников", - отметили в союзе.

В этом году, по сообщению пресс-службы, на форум съедутся представители более чем 20 стран. "География участников охватывает как страны ближнего зарубежья (Казахстан, Азербайджан, Белоруссия), так и дальнего (Польша, Сербия, Болгария, Германия, Италия, Египет, Индия, Мексика, Колумбия, Гватемала, Эквадор, Южная Корея, Боливия, Ботсвана)", - уточнили организаторы.

В Союзмаше добавили, что "за семь лет в форуме приняли участие около 12 тыс. человек". Ежегодно на него съезжаются представители порядка 400 промышленных компаний и 85 вузов из 60 регионов РФ.

Форум "Инженеры будущего", в котором принимают участие молодые специалисты, ученые, аспиранты и студенты, направлен на популяризацию инженерной профессии, повышение роли молодых специалистов в развитии промышленности, вовлечение их в процессы инновационного развития машиностроительного комплекса.

Официальными организаторами мероприятия в этом году выступают Союз машиностроителей России, госкорпорация "Ростех", правительство Ульяновской области, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Лига содействия оборонным предприятиям.