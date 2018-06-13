Власти Карелии надеются вернуть Сортавале статус исторического города РФ

ПЕТРОЗАВОДСК, 13 июня. /ТАСС/. Власти Карелии планируют добиться придания к концу 2019 года приграничному городу Сортавала, в котором находятся более 200 домов-памятников, статус исторического города федерального значения. Об этом в среду ТАСС сообщила начальник регионального Управления по охране объектов культурного наследия Юлия Алипова.

Ранее Сортавала наряду с другими карельскими городами Пудожем, Петрозаводском, Олонцом и Кемью входила в федеральный перечень исторических поселений. Однако в 2010 году перечень сократили в 11 раз - с 478 городов до 41, и в него не попал ни один из карельских городов.

"В небольшой по размеру Сортавале только зданий и сооружений, которые имеют статус памятников, расположено 211 и, безусловно, город заслуживает статус исторического города федерального значения. Мы планируем, что в конце 2019 года, если проектировщики сработают оперативно и будет своевременно доведено финансирование, Сортавала получит этот статус", - сказала Юлия Алипова.

По ее словам, в феврале 2018 года Сортавале присвоили статус исторического поселения регионального значения. В историческом центре города установили особое регулирование градостроительной деятельности. Появление у Сортавалы статуса исторического города России даст возможность получить дополнительное финансирование из федерального бюджета на создание привлекательной градостроительной среды, в частности на благоустройство. Это также позволит увеличить туристическую привлекательность приграничного города, через который гости Карелии отправляются на остров Валаам.

Алипова отметила, что ранее российские и финские специалисты проделали большую работу: выполнили масштабные историко-библиографические и натурные исследования, издали альбом авторских чертежей сортавальских построек. Кроме этого, разработали и утвердили проект охранной зоны Сортавалы, определили границы исторического центра города. По ее словам, в 2019 году с участием градостроительных институтов планируется подготовить описание элементов, составляющих предмет охраны и отображающих архитектурные особенности города.

"В бюджете на 2019 год, по поручению главы республики, на эти цели планируется предусмотреть 12 млн рублей. Документы будут направлены в Министерство культуры России на рассмотрение", - отметила Юлия Алипова.

О городе

Приграничный город Сортавала основан в 1632 году, в нем проживают более 18 тыс. человек. Он находится на берегу Ладожского озера рядом с Валаамским монастырем и границей с Финляндией.

В разное время Сортавала ходила в состав Швеции и Финляндии.

На территории города сохранились постройки, выполненные в самых разных архитектурных стилях: эклектика, неоромантизм, неоклассицизм, функционализм, конструктивизм и др.