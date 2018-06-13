Власти Оренбургской области планируют ликвидировать очередь в детсады к 2021 году

ОРЕНБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Власти Оренбургской области планируют полностью ликвидировать очередь в детские сады к 2021 году, сообщил в среду губернатор Юрий Берг, выступая с ежегодным докладом перед жителями региона.

"К 2021 году мы ставим задачу обеспечить стопроцентную доступность дошкольного образования для малышей всех возрастов", - сказал он.

По его словам, всего с 2010 года в регионе введено около 26 тыс. дополнительных мест в детсадах, в настоящее время 96% детей младше 3 лет имеют возможность посещать ясли.

"Чтобы полностью закрыть эту потребность, область включилась в федеральный проект по созданию ясельных групп. Это позволит уже в текущем году ввести около 1,5 тыс. мест", - сказал он.