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Уволившийся после фото в купальнике преподаватель продолжит работу в той же школе Омска

Общество
13 июня, 17:10 UTC+3 ОМСК ОМСК 13, июня. /ТАСС

Виктория Попова при увольнении получила полный расчет и компенсацию за неиспользованный отпуск, поэтому приступит к работе только с 15 августа

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ОМСК, 13 июня. /ТАСС/. Преподаватель истории омской школы № 7 Виктория Попова, которую администрация образовательного учреждения вынудила уволиться из-за появившейся в интернете фотографии в купальнике, продолжит работать в этой же школе, сообщил ТАСС пресс-секретарь министерства образования Омской области Илья Крылич.

26-летняя учительница из Омска, которая в свободное от работы время училась в модельном агентстве, сфотографировалась в закрытом купальнике. Позднее эти фотографии были использованы агентством для рекламы магазина одежды.

"У Виктории сегодня была еще [одна] встреча [c министром образования Омской области Татьяной Дерновой]. Она приняла решение остаться в этой же школе", - рассказал Крылич.

По его словам, учительница при увольнении получила полный расчет и компенсацию за неиспользованный отпуск, поэтому она приступит к работе только с 15 августа, когда у нее закончится отпускной период. "Это дата, с которой мы принимаем на работу молодых специалистов", - сказал представитель минобразования.

Ранее более ста российских педагогов присоединились к акции в поддержку Поповой, в рамках которой преподаватели на странице интернет-проекта "Омбудсмен образования" выкладывали свои фотографии в купальных костюмах. Организатор проекта Иван Платонов заявил, что акция должна привлечь внимание общественности к "проблеме того, что к педагогам несправедливо придираются за их личную, частную жизнь, на которую они, как и все, имеют право".

Большая часть пользователей социальных сетей также высказалась в поддержку уволенной учительницы. По их мнению, такие фотографии есть у абсолютно любой женщины, тем более что они сделаны в свободное от работы время. Учительницу поддержал и известный радиоведущий Сергей Стиллавин, который сказал, что фото "совершенно приличное и, можно сказать, художественное".

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