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Собянин не видит необходимости в расширении территории Москвы

Общество
13 июня, 17:19 UTC+3

По мнению мэра, столица "стабилизировалась в своих рамках"

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Материал из 1 страницы

ТАСС, 13 июня. Мэр Москвы Сергей Собянин не видит необходимости в дальнейшем расширении границ столицы, сообщил он в среду в интервью телеканалу "Россия 24".

"Такой необходимости нет. Москва, я считаю, стабилизировалась в своих рамках. Прирост населения идет, но он достаточно небольшой - в рамках 50-60 тыс. человек. Часть из них естественного прироста. Для двенадцатимиллионного мегаполиса это уже не так много и не критично", - отметил Собянин.

1 июля 2012 года территория Москвы увеличилась на 148 тыс. га (или в 2,4 раза) - со 107 тыс. га до 255 тыс. га. На новых землях были созданы два новых столичных административных округа - Новомосковский и Троицкий - с единой префектурой. Также изменилась территориальное деление Москвы: к существующим 125 районам добавились два городских округа и 19 поселений.

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