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Четыре московские больницы получат по 30 млн рублей на роботизацию хирургии

Общество
13 июня, 17:33 UTC+3

Технология позволит проводить операции в труднодоступных зонах, меньше травмируя организм

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Четыре московских больницы, в том числе им. Боткина и Спасокукоцкого, получат по 30 млн рублей на развитие роботизированной хирургии. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин в среду написал в своем Twitter.

"Четыре московские клиники получат по 30 млн рублей грантами на развитие роботизированной хирургии. Это больницы им. Боткина, Спасокукоцкого, Логинова и № 31", - сообщил мэр.

Как отметил Собянин, такие роботы позволяют оперировать в труднодоступных зонах, меньше травмируя организм. Благодаря этому пациент быстрее идет на поправку. 

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