Четыре московские больницы получат по 30 млн рублей на роботизацию хирургии

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Четыре московских больницы, в том числе им. Боткина и Спасокукоцкого, получат по 30 млн рублей на развитие роботизированной хирургии. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин в среду написал в своем Twitter.

"Четыре московские клиники получат по 30 млн рублей грантами на развитие роботизированной хирургии. Это больницы им. Боткина, Спасокукоцкого, Логинова и № 31", - сообщил мэр.

Четыре московские клиники получат по 30 млн рублей грантами на развитие роботизированной хирургии. Это больницы им. Боткина, Спасокукоцкого, Логинова и № 31. Роботы позволяют оперировать в труднодоступных зонах и меньше травмировать организм. Пациент быстрее идет на поправку. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) June 13, 2018

Как отметил Собянин, такие роботы позволяют оперировать в труднодоступных зонах, меньше травмируя организм. Благодаря этому пациент быстрее идет на поправку.