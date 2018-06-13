Третью очередь онкодиспансера откроют в Курске в 2019 году

КУРСК, 13 июня. /ТАСС/. Заключительную очередь онкологического диспансера, включающую поликлинику и лечебно-хирургический комплекс, введут в эксплуатацию в Курске в 2019 году. Об этом в среду во время пресс-конференции сообщила председатель комитета здравоохранения Курской области Ольга Новикова.

"В 2019 году мы завершим строительство современного онкологического диспансера, который позволит нам объединить все усилия, начиная от первичного звена - это ранее выявление онкологических заболеваний, затем мы уходим в учреждения третьего уровня - онкодиспансеры, где уже сегодня оказывается высокотехнологичная помощь", - сказала Новикова.

Первые две очереди нового онкологического диспансера - радиологический блок и палатный корпус - были введены в эксплуатацию в 2012 году. На их строительство и оснащение было направлено 1,2 млрд рублей из областного бюджета и 421 млн рублей из федерального бюджета. Общая стоимость третьей очереди онкодиспансера, в которую кроме поликлиники, открывшейся в 2014 году, войдет лечебно-хирургический комплекс, - 3,4 млрд рублей. Ежедневно онкодиспансер обслуживает свыше тысячи пациентов со всего региона.