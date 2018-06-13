Новгородские студенты поработают переводчиками в МЧС во время ЧМ-2018

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 июня. /ТАСС/. Новгородские студенты-лингвисты в период проведения чемпионата мира по футболу будут помогать сотрудникам МЧС принимать звонки на иностранных языках. В течение месяца в региональном Центре обработки вызовов системы 112 будут работать 60 волонтеров, сообщила в среду ТАСС главный специалист центра Елена Власенко.

"Завтра, в день открытия чемпионата, волонтеры заступают на смену с 9:00 и будут работать до 15 июля. В случае поступления звонков от иностранных граждан, к разговору будут подключаться переводчики английского, немецкого и французского языков. 60 волонтеров будут работать в ночную и дневную смены", - рассказала собеседница агентства.

Россия принимает мировое первенство по футболу впервые, игры пройдут в 11 городах. Великого Новгорода в списке принимающих городов нет, но при этом Власенко отметила, что есть вероятность того, что болельщики могут заехать в город во время отдыха между матчами. "Наш город расположен на такой территории, между Москвой и Санкт-Петербургом, не исключен вариант того, что в дни отдыха между проведением матчей у болельщиков возникнет желание посетить Великий Новгород. Также на нашей территории проходят трассы М-10, М-11, где также могут находиться иностранные граждане и им может потребоваться помощь", - рассказала Власенко.