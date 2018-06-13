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СПЧ пока продолжит работать в прежнем составе

Общество
13 июня, 17:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Председатель Совета Михаил Федотов сообщил, что в ближайшее время указа президента о новом составе ждать не стоит

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) продолжит работать в прежнем составе. Об этом ТАСС сообщил переназначенный на должность советника президента РФ Михаил Федотов, который является председателем СПЧ.

"В ближайшее время указа президента России о новом составе Совета ждать не следует [...] Совет будет действовать в прежнем составе, он и продолжает сейчас работать", - сказал он.

Президент РФ Владимир Путин 13 июня подписал указы о переназначении шести своих советников, в том числе Федотова.

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