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Экс-советник президента Герман Клименко планирует заняться цифровой медициной

Общество
13 июня, 17:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Ранее Владимир Путин освободил Клименко от должности советника по вопросам развития интернета

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко видит будущее интернета в развитии медицинских технологий. Этой сферой Клименко планирует заниматься после отставки, написал он на своей странице в Facebook.

"Я уверен что прорыв в медицине будет самым важным и мощным для интернет-технологий и для страны. У нас есть прекрасные шансы выйти с работающими продуктами на мировой рынок, при этом обеспечив в России резкое улучшение качества диагностики онкологии и иных заболеваний. Вот в этом я вижу будущее для интернета и этим буду заниматься", - отметил он.

Клименко не уточнил другие подробности о будущей деятельности.

В беседе с ТАСС экс-советник отметил, что его деятельность будет сосредоточена в сфере цифровой медицины.

Ранее 13 июня президент России Владимир Путин освободил Германа Клименко от должности советника по вопросам развития интернета.

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Клименко, Герман Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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