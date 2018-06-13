Экс-советник президента Герман Клименко планирует заняться цифровой медициной

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко видит будущее интернета в развитии медицинских технологий. Этой сферой Клименко планирует заниматься после отставки, написал он на своей странице в Facebook.

"Я уверен что прорыв в медицине будет самым важным и мощным для интернет-технологий и для страны. У нас есть прекрасные шансы выйти с работающими продуктами на мировой рынок, при этом обеспечив в России резкое улучшение качества диагностики онкологии и иных заболеваний. Вот в этом я вижу будущее для интернета и этим буду заниматься", - отметил он.

Клименко не уточнил другие подробности о будущей деятельности.

В беседе с ТАСС экс-советник отметил, что его деятельность будет сосредоточена в сфере цифровой медицины.

Ранее 13 июня президент России Владимир Путин освободил Германа Клименко от должности советника по вопросам развития интернета.