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Министр иностранных дел Греции стал почетным доктором МГИМО

Общество
13 июня, 18:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Звание было присвоено Никосу Котзиасу с учетом его "особого личного вклада в укрепление международного сотрудничества и дружественных связей между народами"

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Греции Никос Котзиас в среду получил звание почетного доктора МГИМО. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

В церемонии награждения приняли участие ректор института Анатолий Торкунов, посол Греции в РФ Андреас Фриганас, а также преподаватели и студенты МГИМО.

Как отметил Торкунов, это звание было присвоено Котзиасу с учетом его "особого личного вклада в укрепление международного сотрудничества и дружественных связей между народами".

"Принимая во внимание ваши заслуги и отмечая, что для нас - для государства, для простых граждан - отношения с Грецией играют очень большую роль, академический совет принял решение о присуждении вам звания почетного доктора МГИМО, - сказал Торкунов. - Хотел бы подчеркнуть, что это звание вручается очень редко, когда мы испытываем особый пиетет к кандидату и когда решение принимается единодушно".

Под гимн студенчества "Гаудеамус" и аплодисменты зала глава греческого внешнеполитического ведомства получил металлическую табличку, на которой указано его новое звание. Котзиас также примерил магистерскую мантию, сделав фотографии на память.

Глава МИД Греции находится в эти дни в российской столице с рабочим визитом. Ранее в среду он провел переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым.

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Лавров, Сергей Викторович Торкунов, Анатолий Васильевич
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