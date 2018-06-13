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Более 4 тыс. юных нижегородцев присоединились к "Юнармии"

Общество
13 июня, 18:21 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 13, июня. /ТАСС

Глава региона Глеб Никитин отметил, что лагерь имеет окружной масштаб и туда приезжают дети из Приволжского федерального округа и Крыма

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 июня. /ТАСС/. Более четырех тыс. юных жителей Нижегородской области стали участниками военно-патриотического движения "Юнармия". Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин в ходе церемонии открытия первой смены юнармейского оборонно-спортивного оздоровительного лагеря "Гвардеец".

"Около 30 юнармейских смен пройдут этим летом в Нижегородской области. В ряды организации вступили уже больше 4000 юных жителей региона, и это число постоянно растет", - заявил Никитин.

Он отметил, что лагерь имеет окружной масштаб, туда приезжают дети из Приволжского федерального округа и Республики Крым.

По словам Никитина, в программу смены лагеря "Гвардеец" включены оборонно-спортивные, оздоровительные, культурно-развлекательные мероприятия, разнообразные соревнования и большая экскурсионная программа. "Важно, что лагерь "Гвардеец" работает на базе действующей воинской части, и у ребят есть наставники, которые следят за четкой реализацией программы подготовки", - подчеркнул он.

В свою очередь полпред президента РФ в ПФО Михаил Бабич отметил насыщенность лагерной программы. "С одной стороны, программа очень напряженная и насыщенная, но с другой стороны, она также дает ребятам возможность отдохнуть. Мне кажется, в этом залог успеха этих лагерей. Очень важно, что после завершения подготовки и прохождения 18-тидневного курса они чувствуют себя частью большого коллектива, который называется Вооруженные силы РФ, потому что они находятся в реальных боевых частях с реальными офицерами, командирами, работают с реальной боевой техникой и самым современным вооружением", - сказал он.

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