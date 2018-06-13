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Ингушетия к празднику Ураза-Байрам отправила гуманитарную помощь в Сирию

Общество
13 июня, 18:23 UTC+3 МАГАС МАГАС 13, июня. /ТАСС

В акции приняли участие военнослужащие батальона военной полиции из Ингушетии, которые находятся в Сирии для выполнения миротворческой миссии

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МАГАС, 13 июня. /ТАСС/. Власти Ингушетии провели масштабную гуманитарную акцию в городе Хомсе Сирийской Арабской Республики по случаю окончания священного месяца Рамадана и приближения праздника Ураза-Байрама. Подобная благотворительная акция проводится Ингушетией в Сирии в седьмой раз, сообщила пресс-служба главы республики.

"Мы провели эту акцию и раздали семьям, которые остались без кормильца из-за войны, продуктовые наборы. Они состоят из продуктов первой необходимости, - это рис, чечевица, макароны, плавленый сыр, масло, сахар, халва, печенье, томатная паста и варенье, в общем 18 тонн груза", - приводит пресс-служба слова помощника-советника главы Ингушетии Луайя Юсефа.

По его словам, в благотворительной акции приняли участие военнослужащие батальона военной полиции из Ингушетии, которые находятся в арабской республике для выполнения миротворческой миссии.

Предыдущая акция, организованная Ингушетией в Сирии, состоялась в начале мая. Всего в Дамаск было отправлено 18 тонн гуманитарной помощи для 1000 семей погибших и пострадавших в результате военных действий.

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