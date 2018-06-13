В ГД внесли законопроект о борьбе с фиктивными браками мигрантов с гражданами РФ

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Правительство в среду внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, согласно которому разрешение на временное проживание в РФ без учета квоты будет выдаваться иностранцам, состоящим в браке с гражданином России, в том же регионе, где живет его супруг (супруга). Документ призван снизить количество фиктивных браков, говорится в пояснительной записке, размещенной в думской электронной базе данных.

"Проект федерального закона направлен на исключение случаев злоупотребления иностранными гражданами и лицами без гражданства правом получения разрешения на временное проживание в РФ без учета утвержденной правительством РФ квоты и на снижение количества фактов регистрации фиктивных браков", - подчеркивают разработчики.

В частности, документом устанавливается, что "разрешение на временное проживание в РФ без учета квоты будет выдаваться иностранному гражданину, состоящему в браке с гражданином РФ, в том же субъекте РФ, в котором расположено место жительства гражданина РФ, являющегося его супругом (супругой)". Подобную связь получения разрешения на временное проживание в РФ и места жительства гражданина России законопроектом предлагается установить для иностранных граждан, имеющих родителей и детей - россиян.

При этом ограничения, связанные с запретом по собственному желанию изменять место своего проживания в пределах либо вне пределов субъекта РФ, на территории которого иностранцу выдано разрешение на временное проживание в стране, предлагается не распространять на временно проживающего в РФ гражданина, получившего статус участника (члена семьи участника) госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников. Исключения также составят случаи переезда данного иностранца к новому месту жительства россиянина, являющегося его супругом (супругой), родителем, ребенком.