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Художник из Иркутска завоевала Гран-при всероссийского конкурса камнерезов в Калининграде

Общество
13 июня, 18:26 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 13, июня. /ТАСС

Наталье Бакут в своей миниатюре использовала минералы чароит и лабрадорит

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КАЛИНИНГРАД, 13 июня. /ТАСС/. Художник-камнерез из Иркутска Наталья Бакут стала обладателем Гран-при четвертого Всероссийского конкурса авторского ювелирного и камнерезного искусства. Об этом ТАСС в среду сообщили в Калининградском музее янтаря, на базе которого проходил биеннале с участием более 100 художников.

"Жюри, возглавляемое ведущим научным сотрудником НИИ теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств Ириной Перфильевой, присудило Гран-при конкурса иркутскому художнику-камнерезу Наталье Бакут за работу под названием "Кальмар", - сказала пресс-секретарь музея Марина Кузнецова, отметив, что в своей миниатюре размером 26 см на 12 см, изображающей морского моллюска, мастер использовала уникальные минералы чароит и лабрадорит.

Имя Бакут хорошо известно в среде художников-камнерезов. Она член Союза художников России, кавалер ордена Денисова-Уральского - высшей награды в камнерезном искусстве, заслуженный деятель камнерезного искусства РФ. Ее работы находятся в частных коллекциях, музейных собраниях.

Как сообщалось ранее, в конкурсе приняло участие более 100 художников из 16 российских городов и регионов, что стало "географическим" рекордом биеннале. В общей сложности было представлено порядка 500 работ мастеров из Санкт-Петербурга и Нижнего Тагила, Москвы и Махачкалы, Тольятти и Казани, Уфы и Нижнего Новгорода и других городов России.

Жюри определило победителей в пяти конкурсных номинациях: "Минерал России - 2018", "Художественное наследие России", "Орнамент. Между прошлым и будущим", "Лучшее произведение из янтаря", "3D-технологии в современном искусстве". Лауреатами их стали Юлия Гоголь из Санкт-Петербурга, Татьяна Русинович и Александр Шарифуллин из Костромы, мастер из Калининграда Владимир Литвинко, Ксения Котова из Волгореченска Костромской области.

Лучшие работы участников конкурса можно увидеть в Музее янтаря на выставке, которая будет работать до 2 сентября.

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