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Власти Оренбурга предложили создать культурный центр в бывшем училище, где учился Гагарин

Общество
13 июня, 18:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Решение о создании центра примут по результатам работы наблюдательного совета и экспертов после общественного обсуждения

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Культурный центр планируется создать в здании бывшего авиационного училища в Оренбурге, где учился первый космонавт Юрий Гагарин. Об этом в среду сообщил губернатор области Юрий Берг, выступая с ежегодным докладом.

"В ближайшие годы мы продолжим модернизацию и реконструкцию объектов культуры. Наша цель - создать на их базе культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие школы, а также выставочные пространства. Такой центр может быть создан в здании по улице Советской в Оренбурге - в так называемой "гагаринской летке", - сказал Берг.

Он отметил, что решение о создании культурного центра примут по результатам работы наблюдательного совета и экспертов после общественного обсуждения.

Здание бывшего Оренбургского высшего военного авиационного Краснознаменного училища, где учился первый космонавт планеты Юрий Гагарин, является памятником истории и культуры федерального значения. Его построили в 1882 году, училище находилось в нем с конца 1920-х годов и было расформировано в начале 1990-х годов. Здание серьезно пострадало в результате пожара в 2016 году, площадь возгорания составила около 1 тыс. квадратных метров. Причиной пожара стал костер, который развели в пустующей части здания двое подростков.

В ноябре 2017 года здание бывшего Оренбургского высшего авиационного училища передали из федеральной собственности в региональную.

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