ОНФ просит Генпрокуратуру проверить документы по подмосковному полигону ТБО "Кулаковский"

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Общероссийский народный фронт (ОНФ) попросил Генеральную прокуратуру РФ проверить на легитимность техническое задание на проект рекультивации закрытого мусорного полигона "Кулаковский" в Чеховском районе Московской области. Об этом сообщили в среду в пресс-службе организации.

"Мы обратились в Генеральную прокуратуру РФ [с просьбой] инициировать проверку легитимности составленного технического задания на разработку проектно-сметной документации на проект рекультивации полигона ТБО (твердые бытовые отходы) "Кулаковский", - привели в ОНФ слова координатора организации по проекту "Генеральная уборка" Дмитрия Миронова.

По словам Миронова, в техзадании не указаны основополагающие инженерно-экологические изыскания и нет требования провести общественные слушания проекта рекультивации "Кулаковского". Также, по его мнению, стоимость подготовки документа - 22 млн рублей - завышенная.

"Кулаковский" перестал работать на прием мусора 1 сентября 2017 года на фоне многочисленных нарушений природоохранного законодательства, выявленных на объекте. Согласно поданным министерством экологии и природопользования Подмосковья искам к оператору свалки, полигон нанес ущерб окружающей среде примерно на 226 млн рублей.

ОНФ зафиксировал, что полигон вышел за допустимые границы и развернулся на землях лесного фонда. Кроме того, там отсутствовала адекватная система по обращению с отходами и завозился мусор сверх утвержденных лимитов.