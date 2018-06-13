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Эксперты не выявили повреждений на Золотых воротах из-за стройки в центре Владимира

Общество
13 июня, 19:09 UTC+3 ВЛАДИМИР ВЛАДИМИР 13, июня. /ТАСС

Ранее в музее хрусталя из-за вибрации от строительных работ разбилась ваза второй половины XX века

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ВЛАДИМИР, 13 июня. /ТАСС/. Специалисты не выявили повреждений на Золотых воротах и Троицкой церкви в центре Владимира, где ведутся строительные работы. Об этом ТАСС в среду сообщил директор департамента строительства и архитектуры администрации Владимирской области Дмитрий Золин.

В минувшее воскресенье музей хрусталя во Владимире был экстренно закрыт в связи с угрозой уничтожения экспонатов из-за строительства фонтана перед зданием музея. Такое решение руководство Владимиро-Суздальского музея-заповедника приняло после того, как из-за вибрации от строительных работ разбилась хрустальная ваза второй половины XX века. В непосредственной близости от зоны строительства находится памятник ЮНЕСКО - Золотые ворота XII века.

"Обследован датчиками фундамент Троицкой церкви, полы, стены, даже Золотые ворота - отклонения там ниже минимальных норм. Все в порядке", - сказал Золин.

Он уточнил, что строительные работы недалеко от памятников архитектуры были согласованы, а сильная вибрация появилась из-за технологической ошибки.

"Была технологическая ошибка. Немножко криво вошел шпунт, наверное, поэтому произошла вибрация. В целом все прошло по технологии, поэтому произошла вибрация, которая привела к падению экспоната", - добавил Золин.

Потенциально опасные работы закончены, строительство фонтана продолжается, отметил он.

Памятник древнерусской архитектуры

Золотые ворота - символ Владимира - построены в 1164 году при князе Андрее Боголюбском как главная боевая и проездная башня крепости. Из пяти внешних ворот крепости уцелели одни - Золотые. Здание представляет собой высокую башню, прорезанную 14-метровым сводом с арочной перемычкой посередине.

Музей декоративно-прикладного искусства "Хрусталь. Лаковая миниатюра. Вышивка", созданный в 1974 году, находится в Троицкой церкви (1916 год) рядом с Золотыми воротами. В экспозиции, в частности, представлены изделия из стекла и хрусталя, начиная от образцов Гусевского завода Акима Мальцова второй половины XVIII века до современных работ.

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