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Кудрин заявил, что не знает о планах правительства по повышению пенсионного возраста

Общество
13 июня, 20:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Ранее сообщалось, что такой законопроект может быть внесен в Госдуму 14 июня

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Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что ему неизвестны планы правительства РФ по повышению пенсионного возраста. Об этих планах кабмина сообщали несколько российских СМИ со ссылкой на источники.

Центр стратегических разработок (ЦСР), совет которого возглавляет Кудрин, ранее предлагал постепенный рост пенсионного возраста до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин к 2034 году.

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"Действительно, мы в ЦСР - и это мое мнение в том числе - предлагали повысить для женщин пенсионный возраст до 63 лет и для мужчин до 65 лет. Мы предлагали соответствующий темп повышения, который для женщин составлял полгода в год, для мужчин - даже треть года в год. Я не отказываюсь от этих предложений. Предложение правительства мне пока неизвестно", - сообщил Кудрин журналистам.

Однако об обсуждении правительством этого вопроса он слышал. "Но я не слышал официально ни от одного представителя правительства официальный ответ. Надеюсь, мы в ближайшее время услышим", - сказал Кудрин.

По данным СМИ, законопроект о повышении пенсионного возраста может быть внесен правительством в Госдуму уже 14 июня. Пенсионный возраст планируется повысить до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

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Кудрин, Алексей Леонидович
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