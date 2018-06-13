Курская область включила в проект "Бережливая поликлиника" 38 детских медучреждений

КУРСК, 13 июня. /ТАСС/. Курская область с 2018 года начинает реализацию федерального проекта "Бережливая поликлиника" на территории региона. В программу на первом этапе вошли 38 детских медучреждений, сообщила в среду в ходе пресс-конференции председатель комитета здравоохранения области Ольга Новикова.

"Мы в Курской области начали этот проект с детских поликлиник, на сегодняшний день прошло согласование проекта нашей программы. 38 поликлиник самостоятельных детских или поликлинических отделений наших больниц вошли в данную программу. В этом году мы пока взяли пять учреждений, сумма средств - 94 млн федеральных средств и 14 млн средств областного бюджета", - сказала Новикова.

По словам председателя регионального комитета здравоохранения, реализация "Бережливой поликлиники" в Курской области, прежде всего, будет включать дооснащение или замену медицинского оборудования, необходимого согласно новым стандартам. "Второй раздел - это создание условий для пребывания детей и родителей, начиная от входной зоны с пандусами, тротуарами, специальными дверьми", - добавила Новикова.

Проект "Бережливая поликлиника" реализуется в России с октября 2016 года совместно с госкорпорацией "Росатом". Проект направлен на повышение эффективности работы лечебно- профилактических учреждений и общую доступность медицинской помощи в регионах РФ.