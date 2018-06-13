Парусник "Седов" вернулся в Россию после первого в 2018 году учебного рейса

КАЛИНИНГРАД, 13 июня. /ТАСС/. Крупнейший в мире четырехмачтовый парусник "Седов" успешно завершил первый учебный рейс навигации 2018 года и вернулся в город Светлый под Калининградом после полуторамесячного плавания. Об этом сообщила пресс-служба Балтийской государственной академии (БГА) рыбопромыслового флота, которая с мая 2017 года эксплуатирует судно.

"Учебное парусное судно "Седов" ошвартовалось у причала судоремонтного завода в городе Светлый под Калининградом, завершив тем самым свой первый рейс 2018 года", - говорится в сообщении. Пока "Седов" не может пройти в порт Калининграда из-за высоты своей мачты, которая может задеть провода линии электропередачи. Планируется просчитать возможности технической реконструкции мачт, как это было сделано несколько лет назад на другом знаменитом барке - "Крузенштерне", который также эксплуатирует БГА.

Последним иностранным портом на завершившемся маршруте "Седова" был Щецин. Во время пребывания в городе курсанты во главе с руководителем практики Валерием Абраковым и помощником капитана по учебной работе Владимиром Михеденко посетили мемориальное кладбище, на котором захоронены более 3 тыс. воинов Красной Армии, погибших при освобождении Западной Польши от немецко-фашистских войск. Также на борту "Седова" состоялась рабочая встреча ректора Калининградского государственного технического университета Владимира Волкогона с коллегой из Щецинской морской академии Войцеком Сленчком, на которой были обсуждены планы сотрудничества двух морских учебных заведений.

Как сообщалось ранее, в первом плавании навигации-2018 морскую практику прошли 111 курсантов БГА, а также Калининградского морского рыбопромышленного колледжа и Ейского морского рыбопромышленного техникума. Барк под командованием капитана Виктора Николина совершил заходы в порты Германии, Дании и Польши, был участником морских фестивалей и праздников.

Стоянка парусника в порту Светлого будет недолгой: начало следующего, второго в нынешнем году рейса запланировано уже на предстоящее воскресенье, 17 июня. "В рамках грядущего рейса "Седов" планирует зайти в порты Германии, Дании, Норвегии и Нидерландов", - отметили в пресс-службе академии.

Парусник "Седов" спустили на воду на верфи в Киле (Германия) в 1921 году и первоначально назывался "Магдалена Виннен II". Во время Второй мировой войны судно находилось в составе вспомогательного флота Германии, а в соответствии с решением Потсдамской конференции о репарациях было передано Советскому Союзу в декабре 1945 года и переименовано в "Седов" в честь полярного исследователя Георгия Седова. Барк занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самое крупное из сохранившихся до наших дней учебное парусное судно. Его длина - 17,5 метра, водоизмещение 7 тыс. 320 тонн, экипаж - 240 человек, площадь парусов - почти 4,2 тыс. метров.