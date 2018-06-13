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"Ленфильм" обязали выплатить почти двухмиллионную задолженность по энергоснабжению

Общество
13 июня, 20:38 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 13, июня. /ТАСС

Задолженность, по словам представителя истца, накопилась с октября по ноябрь 2017 года

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© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области обязал киностудию "Ленфильм" выплатить задолженность за энергоснабжение в размере почти 2 млн рублей, сообщает в среду пресс-служба "Петербургской сбытовой компании" ("ПСК"), которая выступала на процессе в качестве истца.

"Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил исковое заявление АО "Петербургская сбытовая компания" в отношении АО "Ленфильм" о взыскании задолженности за оказанные услуги по энергоснабжению административного здания. Согласно решению суда АО "Ленфильм" обязано в принудительном порядке выплатить АО "ПСК" 1,9 млн рублей", - говорится в сообщении.

Речь идет о долге за обслуживание дома № 10 по Каменноостровскому проспекту Петроградского района. Задолженность, по словам представителя истца, накопилась с октября по ноябрь 2017 года. В пресс-службе "ПСК" отметили, что компания ожидает решения суда еще по двум искам к "Ленфильму". Они касаются взыскания долгов за электроэнергию на общую сумму 6,8 млн рублей, которую киностудия накопила с января по февраль этого года.

В энергетической компании также добавили, что в начале июня состоялась встреча между "ПСК" и "Ленфильмом", в ходе которой киностудия предоставила гарантии исполнения своих обязательств и также график оплаты, согласно которому со следующего месяца АО "Ленфильм" будет равными долями погашать задолженность, и полностью выплатит сумму к декабрю этого года.

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