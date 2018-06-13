Российские музеи памяти готовы помочь создать в Марий Эл музей истории репрессий

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Члены Межведомственной рабочей группы по увековечению памяти жертв политических репрессий, представляющие российские музеи памяти, готовы помочь в создании в Марий Эл профессионального музея истории политических репрессий. Об этом сообщила пресс-служба правительства Марий Эл по итогам заседания рабочей группы, прошедшего в республике под председательством ее руководителя, советника президента РФ Михаила Федотова.

До настоящего времени в республике действовал самодеятельный Музей истории ГУЛАГа. Он расположен в Йошкар-Оле на территории памятника культуры регионального значения - в Доме Булыгина 1835 года. Однако здание требует реставрации, а музей никак не зарегистрирован.

"Члены рабочей группы, представляющие лучшие российские музеи памяти, выразили готовность помочь энтузиастам Республики Марий Эл в создании настоящего, профессионального музея истории политических репрессий на марийской земле", - отмечается в сообщении.

Также, согласно протоколу заседания группы (есть в распоряжении ТАСС), администрации Йошкар-Олы рекомендовано приостановить доступ на территорию Дома Булыгина, произвести опись находящихся там вещей и предоставить помещение для их хранения. Кроме того, отмечена необходимость проведения в здании реставрационных работ.

Проблемы музея

"Что же касается многочисленных артефактов, собранных Николаем Аракчеевым (руководителем Музея истории ГУЛАГа - прим. ТАСС) и его соратниками, то они нуждаются в профессиональном музейном атрибутировании, систематизации, консервации, подготовке к экспонированию. Безусловно, их нужно сохранить, а значит - найти временное пристанище для этой коллекции", - приводит пресс-служба слова Федотова.

По мнению главного научного сотрудника Института всеобщей истории РАН, научного руководителя ГАУК ПК "Мемориальный комплекс политических репрессий" (Пермь-36) Юлии Кантор, указанный музей не соответствует требованиям, которые предъявляют к таким учреждениям. "Это склад, это хранилище, вещи не атрибутированы. Музей находится в государственном здании и не является юридическим лицом", - сказала она.

В настоящее время в Марий Эл насчитывается 347 жителей, которые реабилитированы, либо признаны пострадавшим от политических репрессий. Кроме того, по данным Марийского государственного университета в пригороде Йошкар-Олы, насчитывается 200 захоронений жертв репрессий.