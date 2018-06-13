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Власти Нижегородской области ожидают рост турпотока на 20% после ЧМ-2018

Общество
13 июня, 21:47 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 13, июня. /ТАСС

Губернатор региона Глеб Никитин подчеркнул, что турнир также принесет области дополнительный доход

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 июня. /ТАСС/. Власти Нижегородской области прогнозируют увеличение туристического потока на 20% после чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил в среду журналистам врио губернатора региона Глеб Никитин.

"Для туристической отрасли этот чемпионат даст мощнейший импульс. Только в 2018 году туристический поток вырастет на 20%, а к 2020 году - число туристов может удвоиться. Нижегородская область имеет огромный потенциал в этой сфере: у нас много достопримечательностей, событий", - сказал он. По итогам прошлого года туристско-экскурсионный поток в регион составил 1,9 млн человек.

Никитин добавил, что чемпионат принесет области дополнительный доход. "По нашим оценкам, только индустрия питания и гостиничных услуг принесут области от 6 до 7 млрд рублей", - отметил он.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах. В Нижнем Новгороде состоятся четыре матча группового этапа: Швеция - Южная Корея (18 июня), Аргентина - Хорватия (21 июня), Англия - Панама (24 июня), Швейцария - Коста-Рика (27 июня). Также город примет матч 1/8 финала и четвертьфинал.

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