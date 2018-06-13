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Северная Осетия и Иран и запустят программу студенческого обмена

Общество
13 июня, 22:25 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 13, июня. /ТАСС

Страны смогут обмениваться студентами для изучения языка

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ВЛАДИКАВКАЗ, 13 июня. /ТАСС/. Программа студенческого обмена будет запущена между Северной Осетией и Ираном, сообщил журналистам министр Северной Осетии по вопросам национальных отношений Аслан Цуциев.

"Есть договоренность, чтобы наши студенты ездили в Иран, учили язык. Их студенты также смогут приезжать к нам. Планируем наладить и культурный обмен с помощью выступлений различных творческих коллективов нашей республики и Ирана", - сказал Цуциев.

По его словам, иранская сторона проявляет большой интерес к налаживанию сотрудничества с Северной Осетией, и в настоящее время для этой цели также обсуждаются различные образовательные и культурные проекты.

"В прошлом году мы создали в Северной Осетии второе в стране после Санкт-Петербурга общество российско-иранской дружбы. Есть у нас определенные планы, и будем потихоньку их реализовывать", - отметил министр.

Кроме того, как сообщалось, в 2017 году Северо-Осетинский госуниверситет им. К. Л. Хетагурова (СОГУ) и университет им. А. Табатабаи Ирана подписали соглашение о совместной реализации магистерской программы "Иран в современном мире". В основе сотрудничества лежит не только экономика, но и гуманитарные, культурные и исторические ценности, которые объединяли Иран и Северный Кавказ.

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