Волонтеры из разных городов займутся восстановлением средневековых башен в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 июня. /ТАСС/. Волонтерский проект межнационального согласия "Маяки дружбы. Россия сближает", в рамках которого планируется провести работы по восстановлению древних средневековых башен в горах, реализуют в августе в Северной Осетии. Об этом сообщили в миннац республики.

"Проект "Маяки дружбы" проводится третий год. Северная Осетия вновь станет одним из регионов страны, в которую направится интернациональная группа из 15 человек. Волонтеры проведут общественно-полезные работы по сохранению и восстановлению древних сторожевых башен", - говорится в сообщении.

Кроме того, волонтеры смогут познакомиться с традициями и культурой Северной Осетии. Также для ребят будут организованы экскурсии, соревнования, мастер-классы.

Помимо Северной Осетии, в проекте будут задействованы Дагестан, Чечня, Ингушетия, Южная Осетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Абхазия. Волонтеры будут проводить также экологические акции по очистке Волги, информационно-просветительские встречи с общественностью регионов.

Башни - фамильные и боевые - являются одним из главных символов Осетии и встречаются почти в каждом горном селении. Башен, выявленных и поставленных на учет в качестве объектов культурного наследия федерального и республиканского уровня, на территории республики около 140, всего - более 300.