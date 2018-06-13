Основатель бренда Guess ушел в отставку после обвинений в домогательствах

НЬЮ-ЙОРК, 13 июня. /ТАСС/. Один из основателей бренда Guess, модельер Пол Марчиано ушел в отставку с поста исполнительного председателя совета директоров одноименной американской компании по итогам внутреннего расследования обвинений в сексуальных домогательствах к модели и актрисе Кейт Аптон. Об этом Guess сообщила в уведомлении, направленном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США во вторник и распространенном в среду.

Guess co-founder Paul Marciano steps down following a sexual misconduct investigation https://t.co/8UQMPCfotY — TIME (@TIME) 13 June 2018

"Обвинения в отношении Марчиано включали неподобающие реплики и sms, нежелательные знаки внимания, в том числе поцелуи и тисканье. Следователи опросили более 40 человек и изучили приблизительно 1,5 млн страниц документов, посланий по электронной почте, фотографий, видео- и аудиозаписей", - отмечается в уведомлении. "Расследованием установлено, что в ряде случаев Марчиано продемонстрировал неспособность здраво рассуждать при общении с моделями и фотографами, поставив себя в положение, при котором обвинения в неподобающем поведении могли возникнуть и возникли на самом деле", - пояснила Guess.

7 и 11 июня отчет о расследовании с рекомендациями был направлен совету директоров компании - оператора сети магазинов по продаже модной одежды. 11 июня Пол Марчиано сообщил о своем решении уйти с поста исполнительного председателя совета директоров. На эту должность назначен его брат Морис Марчиано. Пол останется членом совета директоров и главным креативным директором компании до истечения срока его контракта в январе 2019 года.

Ранее Кейт Аптон обвинила основателя бренда в том, что во время фотосессии восемь лет назад он распускал руки. Кроме того, она утверждала, что Марчиано не давал ей прохода, появляясь в самое неурочное время в отеле, где она останавливалась, и отправляя ей на телефон неприличные sms.