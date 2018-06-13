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Более 400 верующих посетили коллективный ифтар в Черкесске

Общество
13 июня, 23:54 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 13, июня. /ТАСС

Муфтий республики, председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил-хаджи Бердиев, отметил, что массовые ифтары прошли в месяц Рамадан во всех городах и районах республики

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ЧЕРКЕССК, 13 июня. /ТАСС/. Коллективный ифтар - разговение во время поста в месяц Рамадан, организованный в Черкесске главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым, посетили в среду более 400 верующих республики. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе главы и правительства КЧР.

"В одном из ресторанных комплексов Черкесска сегодня состоялся коллективный республиканский ифтар главы региона Рашида Темрезова, его посетили порядка 400 человек из всех городов и районов Карачаево-Черкесии", - сказали в ведомстве.

Председатель правительства КЧР Аслан Озов, присутствовавший на мероприятии, отметил, "что проведение коллективных ифтаров способствует единению народов республики и сохранению добрых традиций мусульманской религии".

Муфтий республики, председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил-хаджи Бердиев, отметил, что массовые ифтары прошли в месяц Рамадан во всех городах и районах КЧР. "Это стало доброй традицией в регионе. Отрадно, что руководство республики оказывает такое внимание верующим, и то, что в КЧР с каждым годом растет число молодых людей, которые держат пост. Пост - это не просто отказ от пищи, это, прежде всего, духовное очищение", - сказал ТАСС Бердиев.

Ранее сообщалось, что к празднику Ураза-байрам, символизирующему окончание поста в месяц Рамадан, малоимущие жители КЧР получат более 2 тыс. продуктовых наборов.

Рамадан - месяц обязательного поста у мусульман, один из пяти столпов ислама (основных предписаний религии). В течение месяца мусульмане в дневное время отказываются от приема пищи и питья, а также развлечений. Этот месяц считается благословенным, поскольку во время Рамадана Аллах ниспослал пророку Мухаммеду священную книгу Коран. В Карачаево-Черкесии 15 июня в связи с праздником Ураза- байрам объявлен выходным днем.

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