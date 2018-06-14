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Прием по случаю Дня России впервые пройдет на Сергиевском подворье в Иерусалиме

Общество
14 июня, 2:58 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ /Корр. ТАСС, Андрей Широков

После революции 1917 года подворье оказалось утрачено Россией и возвращено ей Израилем только в 2008 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июня. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Государственный прием по случаю Дня России впервые состоится в четверг на возвращенном РФ 10 лет назад и отреставрированном в 2017 году Сергиевском подворье в Иерусалиме. Как сообщил корреспонденту ТАСС источник в канцелярии премьер-министра Израиля, на прием планирует прийти глава правительства еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

После революции 1917 года Сергиевское подворье оказалось на десятилетия утрачено Россией и возвращено ей Израилем только в 2008 году. Это стало возможным благодаря личным усилиям президента РФ Владимира Путина, участию в переговорном процессе МИД и Управления делами президента РФ, Императорского православного палестинского общества, Русской православной церкви.

"Сергиевское подворье, возвращенное России в 2008 году, занимает уникальное место в истории российского присутствия на Святой земле, - сказал корр. ТАСС пресс-секретарь российской дипмиссии в еврейском государстве Дмитрий Алушкин. - Решение о проведении на нем государственного приема принято неслучайно. Подворье олицетворяет нашу культуру, традиции и является настоящим русским наделом в Израиле и на Ближнем Востоке в целом".

Алушкин отметил, что Сергиевское подворье "расположено в Западном Иерусалиме, о признании которого в качестве столицы Израиля Россия заявила в апреле 2017 года". "При этом мы имеем в виду, что конкретные параметры решения всего спектра вопросов арабо-израильского урегулирования, включая проблему Иерусалима, должны быть согласованы в ходе прямых переговоров между израильтянами и палестинцами", - сказал российский дипломат. "Россия готова продолжать оказывать содействие сторонам в достижении соответствующих договоренностей", - добавил Алушкин.

Возвращение Сергиевского подворья

В апреле 2005 года в рамках визита в Израиль российский лидер Владимир Путин посетил Сергиевское подворье, после чего направил два послания президенту Израиля с просьбой о его передаче России. 5 октября 2008 года израильское правительство постановило передать Сергиевское подворье РФ, а 28 декабря 2008 года был подписан окончательный документ, подтверждающий это.

5 января 2009 года в Иерусалиме состоялась церемония передачи РФ ключей и документации по Сергиевскому подворью. 31 декабря 2008 года МИД Израиля направил посольству России оригинал выписки о собственности из книги земельного кадастра Иерусалима. В декабре 2009 года по распоряжению российского правительства Сергиевское подворье было переведено на баланс Управления делами президента РФ.

В 2011 году Россия выделила $10 млн на полномасштабную реставрацию и реконструкцию Сергиевского подворья. Работы были произведены под руководством израильского архитектора Ури Падана. Торжественная церемония открытия отреставрированного Сергиевского подворья состоялась в Иерусалиме в июле 2017 года. Двухэтажная каменная постройка с внутренним двором и башней расположена по соседству с Русской духовной миссией и Троицким собором была возведена в центре Иерусалима в конце XIX века и использовалась для приема паломников, в том числе членов императорской семьи.

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