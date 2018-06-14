Мосгорсуд проверит законность блокировки Telegram

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд в четверг рассмотрит жалобу представителей мессенджера Telegram на его блокировку в России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Жалоба представителей Telegram будет рассмотрена в Мосгорсуде 14 июня в 09:20 мск", - сказала собеседница агентства.

Как сообщил юрист мессенджера Павел Чиков, юристы Telegram примут участие в предстоящем заседании. "В Мосгорсуде апелляция по делу о блокировке Telegram. Адвокат Рамиль Ахметгалиев участвует", - написал Чиков в своем Telegram-канале.

Представители мессенджера не принимали участия в рассмотрении заявления Роскомнадзора о блокировке в суде первой инстанции. Telegram обладает в рамках дела правами заинтересованной стороны, и заявление могло быть рассмотрено без его участия.

Блокировка Telegram

Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. 16 апреля операторы связи приступили к процедуре блокировки.

Во исполнение судебного решения Роскомнадзор проводит масштабную блокировку IP-адресов, однако по-прежнему не добился закрытия доступа к мессенджеру в России. По словам главы Минкомсвязи Константина Носкова, ведомство ищет новые варианты блокировки Telegram.

Верховный суд России ранее отклонил иск руководства мессенджера Telegram с просьбой признать недействительным приказ ФСБ о необходимости предоставлять службе ключи для дешифровки сообщений пользователей. Компания Telegram Messenger LLP (Великобритания) просила Верховный суд России признать этот приказ противоречащим требованию закона о необходимости судебного решения для доступа к переписке граждан. Представители мессенджера обжаловали это решение в апелляционной инстанции Верховного суда.