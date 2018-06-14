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В Уфе открывается российско-китайский конгресс по лечению сердечно-сосудистых заболеваний

Общество
14 июня, 0:16 UTC+3 УФА УФА 14, июня. /ТАСС

Организаторами мероприятия являются Минздрав РФ, правительство Башкирии, Харбинский медицинский университет, Сеченовский университет

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УФА, 14 июня. /ТАСС/. Первый российско-китайский конгресс по лечению сердечно-сосудистых заболеваний, который соберет свыше 2 тыс. экспертов, открывается в четверг в Уфе. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Башкирии.

"Конгресс будет проходить в Уфе 14-15 июня. Ожидается участие свыше 2 тыс. делегатов из РФ, КНР, стран СНГ, дальнего зарубежья, в том числе ведущих специалистов федеральных центров, главных внештатных специалистов федеральных округов и регионов России", - говорится в сообщении.

Пленарное заседание, согласно программе, будет посвящено подходам к решению проблем в лечении сердечно-сосудистых заболеваний. В нем, в частности, примут участие главный внештатный специалист по профилактической медицине Минздрава РФ Сергей Бойцов, директор клиники кардиологии Харбинского медицинского университета Тянь Е, глава Башкирии Рустэм Хамитов.

В пресс-службе отметили, что мероприятия конгресса будут способствовать российско-китайскому сотрудничеству по актуальным вопросам кардиологии, развитию и повышению качества высокотехнологичной медпомощи населению. Также они будут способствовать повышению квалификации медицинских специалистов. В рамках конгресса планируются пленарные и секционные заседания, мастер-классы, обучающие семинары, а также выставка достижений отечественной и зарубежной медицинской промышленности, добавили в министерстве.

Организаторами мероприятия являются Минздрав РФ, правительство Башкирии, Харбинский медицинский университет, Сеченовский университет.

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