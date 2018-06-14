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Акции по сдаче крови пройдут в России во Всемирный день донора крови

Общество
14 июня, 0:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

В Москве в акции примут участие депутаты Госдумы от всех фракций и сотрудники аппарата палаты

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Акции, направленные на популяризацию и поддержку донорства крови, пройдут по всей России 14 июня, во Всемирный день донора крови.

Всемирный день донора крови отмечается ежегодно 14 июня. Он был учрежден Всемирной организацией здравоохранения в 2005 году по инициативе Греции.

"В этот день мы выражаем благодарность людям, которые добровольно и безвозмездно сдают свою кровь, необходимую для спасения человеческих жизней, и повышаем осведомленность о необходимости регулярного донорства крови для обеспечения качества, безопасности и наличия крови и продуктов крови для нуждающихся в них пациентов", - говорится в сообщении на сайте Всемирной организации здравоохранения.

По данным Минздрава России, ежегодно в стране кровь сдают примерно 1,3 млн человек. При этом 99% делают это безвозмездно.

Депутаты Госдумы от всех фракций и сотрудники аппарата палаты 14 июня, во Всемирный день донора, примут участие в акции по добровольной сдаче крови.

"Форматом акции предполагается, что мобильная станция приема донорской крови будет располагаться перед главным входом в комплекс зданий Государственной думы и вести прием желающих стать донорами, количество доноров ожидается до 100 человек", - говорится в сообщении

#ЯОтветственныйДонор

Во Всемирный день донора будет запущена акция "Следуй за мной! #ЯОтветственныйДонор". Ее проводит Всероссийское общественное движение "Волонтеры-медики". Организаторы акции сообщают, что более половины субъектов РФ заявили о намерении присоединиться к мероприятиям, направленным на развитие донорского движения в РФ.

Активисты движения "Волонтеры-медики" проведут в регионах интерактивные мероприятия, которые будут посвящены вопросам донорства крови и ее компонентов. В программе предусмотрены: квест "Ответственное донорство: шаг за шагом", мастер-класс "Завтрак с ответственным донором", а также активисты окажут содействие в организации процедур сдачи крови. Кроме того, "Волонтеры-медики" разработали для участников акции информационные материалы, которые помогут разобраться в теме донорства, узнать о противопоказаниях к донации, а также сформировать личный график сдачи крови.

Мероприятие организовано при поддержке Минздрава РФ, Национального фонда развития здравоохранения и Общественной палаты РФ.
 

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