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ЕГЭ по обществознанию сдадут более 368 тыс. человек

Общество
14 июня, 0:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Результаты экзамена станут известны не позднее 29 июня

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Самый массовый ЕГЭ по выбору - обществознание - напишут в четверг свыше 368 тыс. человек, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

"Заявления на участие в ЕГЭ по обществознанию подали более 368 тыс. человек, в том числе 362,5 тыс. выпускников текущего года. Данный предмет выбрали 53% участников основного периода ЕГЭ 2018 года. Для проведения ЕГЭ по обществознанию будет задействовано свыше 4 тыс. пунктов проведения экзаменов во всех регионах России и за рубежом", - отметили в пресс-службе. Результаты участники экзамена узнают не позднее 29 июня.

"Ход экзамена в регионах будут контролировать общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора. Во всех экзаменационных пунктах будет вестись видеонаблюдение и использоваться технология печати полного комплекта экзаменационных материалов для участников в аудиториях", - подчеркнули в ведомстве.

Экзаменационная работа по обществознанию состоит из двух частей, включающих в себя 29 заданий: 20 заданий с кратким ответом и девять - с развернутым. На ее выполнение отводится 3 часа 55 минут (235 минут). ЕГЭ по обществознанию проводится в отдельный день и не совмещен со сдачей других предметов по выбору. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по обществознанию составляет 42 балла.

Основной этап ЕГЭ в 2018 году проводится с 28 мая по 2 июля. Впереди у выпускников - биология и письменный ЕГЭ по иностранным языкам (18 июня), литература и физика (20 июня). С 22 июня начнутся резервные дни, предназначенные для тех, кто не смог присутствовать на ЕГЭ по уважительным причинам.

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