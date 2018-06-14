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Госдума обсудит законопроект о доступе родственников в реанимацию

Общество
14 июня, 1:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков отметил, что действующее законодательство не обязывает медорганизации разрешать посещать пациентов в реанимации

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг обсудит законопроект о доступе в реанимацию родственников пациента.

"В первом чтении будет рассмотрен законопроект, которым предлагается установить обязанность медицинской организации предоставлять возможность родственникам, родителям посещать реанимационные отделения", - сказал ранее журналистам первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

Как отмечают авторы законопроекта - депутаты Госдумы, сейчас возможность посещения родственниками пациента и пребывание с ним в медицинской организации предусмотрена законом "Об основах охраны здоровья". "В то же время действующее законодательство не содержит прямых отсылок на обязанность медицинской организации обеспечивать возможность посещения пациентов, находящихся в реанимации или палате интенсивной терапии", - констатируют они.

Парламентарии напоминают, что Минздрав в мае 2017 года выпустил информационно-методическое письмо "О правилах посещения родственниками пациентов в отделениях реанимации и интенсивной терапии (реанимации)". Однако этот документ, не являясь нормативно-правовым актом, не является обязательным для исполнения. "Доступ к пациентам в большинстве случаев является жестом доброй воли главного врача, - указывается в пояснительной записке. - Это вызывает негативную реакцию в обществе и, зачастую, снижает эффективность лечения пациентов".

В большинстве стран родители, иные члены семьи, законные представители пациентов могут находиться рядом с пациентами, которым оказывается стационарная медпомощь, в том числе в отделениях реанимации и палатах интенсивной терапии, соблюдая правила посещения таких пациентов, пишут разработчики.

Они приводят данные Минздрава, согласно которым доступ родственников к пациентам в отделениях реанимации и интенсивной терапии организован далеко не во всех медицинских организациях, имеющих такие палаты. Так, например, в Приморском крае доступ пациентов обеспечен лишь в 10 из 27 детских отделений реанимации и интенсивной терапии.

Правительство и профильный думский комитет по охране здоровья поддержали инициативу, высказав к ней несколько замечаний, которые планируется устранить ко второму чтению.

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