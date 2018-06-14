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Прокуратура США получила материалы об обвинениях Сильвестра Сталлоне в изнасиловании

Общество
14 июня, 3:43 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 14, июня. /ТАСС

Согласно законам Калифорнии, у возможного преступления актера истек срок давности

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Сильвестр Сталлоне

Сильвестр Сталлоне

© EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /ТАСС/. Полиция Санта-Моники (штат Калифорния) передала на рассмотрение в прокуратуру округа Лос-Анджелес материалы, касающиеся обвинений голливудского актера и режиссера Сильвестра Сталлоне в изнасиловании. Об этом сообщил в среду журнал The Hollywood Reporter.

Как отмечается в его публикации, данную информацию подтвердил официальный представитель прокуратуры Грег Рислинг. Ведомство должно решить, предъявлять ли актеру обвинения. Подозрения властей в отношении Сталлоне касаются событий 1990-х годов. Журнал отмечает, что, согласно законам Калифорнии, срок давности данного преступления, если оно имело место, уже истек.

В декабре 2017 года портал TMZ, сообщил, что полиция Санта-Моники приступила к расследованию обвинения в изнасиловании, выдвинутого в отношении Сталлоне некой женщиной. Она утверждала, что преступление имело место в офисе актера во время их встречи в начале 1990-х. Адвокат Сталлоне заявил, что его клиент невиновен.

Это не первое обвинение подобного рода в адрес актера. В ноябре 2017 британская газета Daily Mail опубликовала материал, в котором приводились слова пожелавшей остаться неизвестной женщины. Она обвинила Сталлоне в том, что в 1986 году он вместе со своим телохранителем принудили ее к близости в номере гостиницы Hilton в Лас-Вегасе. Сталлоне отверг эти обвинения.

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