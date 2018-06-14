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Глава ЮНЕСКО осудила убийство журналиста в Чикаго и потребовала наказать виновных

Общество
14 июня, 4:50 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 14, июня. /ТАСС

По мнению Одре Азуле, наказание виновных отвечает интересам правосудия и свободы слова

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ПАРИЖ, 14 июня. /ТАСС/. Убийство в США журналиста Захари Стоунера не должно оставаться безнаказанным. Об этом заявила в среду генеральный директор Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Одре Азуле, решительно осудившая это преступление.

"Я осуждаю убийство Захари Стоунера, - сказала глава международной организации. - Рассчитываю, что американские власти смогут установить, связано ли это преступление с расследованиями, которые проводил репортер. Убийство журналиста не должно остаться безнаказанным".

По мнению Одре Азуле, "наказание виновных отвечает интересам правосудия и свободы слова". Захари Стоунер, указали в международной организации, был убит неизвестными преступниками в Чикаго в ночь с 29 на 30 мая. Репортер вел видеоблог, его собеседниками были молодые исполнители в стиле рэп. Он также занимался расследованием преступлений, совершенных криминальными группами.

ЮНЕСКО и ее Международная программа развития коммуникаций ведут постоянный мониторинг всех посягательств на свободу прессы и жизнь журналистов. В минувшем году Соединенные Штаты приняли решение выйти из рядов международной организации.

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