Фонд "Подари жизнь" начал проект развития клиник в регионах РФ с Екатеринбурга

НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Благотворительный фонд "Подари жизнь" приступил к реализации нового проекта развития клиник в российских регионах, начав с Екатеринбурга. Об этом ТАСС сообщила в среду соучредитель фонда народная артистка России Чулпан Хаматова. Она приехала в Нью-Йорк в составе труппы актеров, представляющих спектакль "Иванов" по пьесе Антона Чехова в постановке московского Театра наций.

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"У нас очень большие новые проекты - это развитие и поддержка региональных клиник", - информировала Хаматова. "В России так устроена помощь онкологическим детям, что в принципе все со всех регионов стекаются в Москву и Санкт-Петербург, что не очень хорошо, учитывая, насколько огромная у нас страна. Поэтому важно, чтобы в регионах предоставлялась помощь того же качества или хотя бы приближенная к такому же качеству, как в Москве", - пояснила соучредитель фонда.

Для решения подобной задачи нужны заинтересованные регионы. "Первый такой заинтересованный регион у нас уже появился, это - город Екатеринбург, Свердловская область, где министерство здравоохранения и губернатор согласились пойти нам навстречу. Мы отремонтировали там отделение [больницы], закупили оборудование, обучены врачи", - рассказала Хаматова. По ее словам, "там уже лечатся дети, они получают трансплантацию костного мозга, чего невозможно было раньше сделать в Екатеринбурге, например, детям из Челябинска".

Соучредитель фонда объяснила прежнее положение дел разграничением двух городов по принципу принадлежности к разным областям. "Поэтому дети из Челябинска ехали ранее в Москву и Петербург, а вот теперь они могут получить трансплантацию гораздо ближе, рядом с домом", - продолжала она, назвав одним из залогов успеха в этом начинании наличие "очень образованных врачей, действующих с большим энтузиазмом".

Следующим этапом реализации проекта фонда "Подари жизнь" намечен Красноярск и потом Дальний Восток. Конкретных сроков пока нет, но подготовка уже начата. "Мы уже постепенно обучаем персонал, так как, кроме помещений и оборудования, для трансплантации костного мозга требуются врачи, медперсонал и даже люди, убирающие палаты", - добавила Хаматова, уточнив, что фонд выделяет средства на подобное обучение в клинике Рогачева в Москве (Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева).

Негосударственный благотворительный фонд "Подари жизнь" основан в 2006 году для помощи детям с онкологическими, гематологическими и другими тяжелыми заболеваниями. Учредителями являются актрисы Дина Корзун и Чулпан Хаматова.