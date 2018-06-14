Власти Приморья и голодающие сироты обсуждают компромисс в виде временного жилья

ВЛАДИВОСТОК, 14 июня. /Корр. ТАСС Константин Васильев/. Власти Приморского края и объявившие голодовку у здания администрации сироты обсуждают компромиссное решение проблемы в виде предоставления временного жилья для участников акции. Об этом ТАСС сообщил помощник депутата Госдумы от Приморского края Алексея Корниенко Александр Колосков.

В среду днем пятеро сирот, не получивших положенное им по закону жилье, установили палатку на центральной площади Владивостока у здания администрации края и объявили голодовку. Их требование - исполнить закон и обеспечить их положенными квартирами. Вечером того же дня к ним присоединилась еще одна участница, также прошли переговоры с властями края, которые не принесли результата.

"Сегодня снова ведется поиск решения проблемы. Сейчас обсуждается компромиссный вариант в виде временного жилья для девушек, возможно в виде общежития. Правда конкретных решений на текущий момент не принято, этот вопрос сейчас прорабатывается", - сказал Колосков.

По информации пресс-службы Законодательного собрания Приморского края, депутаты совместно с администрацией региона обсуждают возможность предоставления выпускникам детских домов жилищных сертификатов, но для этого необходимо внести изменения в федеральное законодательство.

"Проводится работа по порядку предоставления временной регистрации детям-сиротам, по порядку определения в детский сад и школу их детей... У нас есть видение, как обеспечивать детей-сирот жильем по социальному найму. Сегодня мы формируем пакет предложений для врио губернатора, с которыми он будет выходить в правительство, а мы, соответственно, - в Госдуму", - сказал председатель комитета по соцполитике Заксобрания Игорь Чемерис.

Как сообщили ТАСС в краевой прокуратуре, ситуация с недообеспечением сирот в Приморье положенным жильем находится на постоянном контроле надзорного ведомства. Несмотря на то, что данная голодовка не была санкционирована, никаких мер к ее участникам принимать пока не планируется.

Врачей на месте событий нет. Представитель департамента здравоохранения Приморья объяснил, что, учитывая несакционированность акции, дежурство врачей не было запланировано, и скорая помощь, в случае необходимости, приедет к голодающим при поступлении вызова.