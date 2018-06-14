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США отметят юбилей "авиаперелета дружбы" в СССР изданием книги о событии на русском языке

Общество
14 июня, 7:07 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 14, июня. /ТАСС

Речь идет о 379-километровом перелете в 1988 году самолета компании Alaska Airlines через Берингов пролив

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ВЛАДИВОСТОК, 14 июня. /ТАСС/. США разработали концепцию программы празднования 30-летнего юбилея авиационного "Перелета дружбы" из поселка Нома (Аляска) в бухту Провидения (Чукотка). Одними из ключевых событий юбилея станут издание на русском языке книги об этом полете и визит ее автора на Дальний Восток, сообщает в четверг Генеральное консульство США во Владивостоке.

14 июня 1988 года самолет компании Alaska Airlines совершил 379-километровый перелет через Берингов пролив, ознаменовавший открытие воздушной границы между СССР и США.

"Исторический "Перелет дружбы" <...> отмечает сегодня 30-летний юбилей. В связи с этой датой Генеральное консульство США во Владивостоке планирует ряд мероприятий. <...> Одно из ключевых событий юбилея - издание на русском языке книги "Растопить ледяной занавес. Невероятная история народной дипломатии на границе России и Аляски", которую опубликовал в 2017 году в США участник "Перелета дружбы" Дэвид Рамсер. Спустя год издательство Университета Аляски выпускает эту книгу на русском языке", - говорится в сообщении.

Планируется, что Рамсер приедет на Дальний Восток, чтобы презентовать книгу в тех городах, где разворачиваются многие из описываемых событий. 9-21 июля он посетит Владивосток, Якутск, Петропавловск-Камчатский, Анадырь, Магадан и Хабаровск, где выступит с презентациями и откроет фотовыставку.

Генконсульство отмечает, что в конце 1980-х - начале 1990-х годов Дэвид Рамсер работал пресс-секретарем двух губернаторов Аляски и участвовал во многих ключевых событиях того времени. Книга описывает ту роль, которую в процессе потепления отношений между двумя сверхдержавами сыграла народная дипломатия. Действия простых жителей двух стран, заинтересованных в развитии межрегиональных связей, помогли восстановить контакты коренных народностей Чукотки и Аляски.

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