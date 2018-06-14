"Просвещение" выдало сочинение студентки в учебнике музыки за письмо Шопена

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Издательство "Просвещение" выпустило учебник по музыке за четвертый класс с ошибкой - сочинение студентки музыкального колледжа в нем выдали за письмо композитора Фредерика Шопена. Учебник в новой редакции выйдет в июле, сообщили ТАСС в пресс-службе издательства.

Автор сочинения Татьяна Терехова рассказала ТАСС, что узнала свой текст в учебнике. Будучи студенткой музыкально-педагогического колледжа в конце 80-х годов, она написала сочинение под впечатлением от музыки Шопена. Часть ее работы привели авторы учебника "Музыка. 4 класс" (Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной), выдавая за строки из письма композитора.

"Милая моя, далекая, единственная! Почему наша жизнь так устроена, что я должен находиться вдали от тебя, быть в разлуке с тобой?.. Я помню шелест каждого листка, каждой твоей травинки, вижу дорогие мне лица. Я чувствую тебя, милая моя Родина!" - в результате ошибки издательства эти строки вместо Тереховой стали принадлежать Шопену.

"Действительно, авторами была допущена фактологическая ошибка. На сегодняшний день она устранена редактором учебника. За неточность в указании авторства письма автор учебника Галина Петровна Сергеева принесла свои извинения. Учебник "Музыка. 4 класс" в новой редакции с исправленной неточностью выходит уже в июле 2018 года", - сообщили ТАСС в пресс-службе издательства "Просвещение".