Ночной велопарад пройдет в Москве 4 августа

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Четвертый ночной Московский велопарад в поддержку развития велосипедной инфраструктуры пройдет в столице 4 августа. Об этом сообщил в четверг ТАСС куратор проекта по развитию велокультуры Let's bike it!, организатор Московского велопарада Владимир Кумов.

"4 августа пройдет четвертый ночной Московский велопарад в поддержку развития велосипедной инфраструктуры и за безопасность на дорогах. Участники велопарада проедут около 20 км по центральным улицам и набережным", - сказал собеседник агентства.

Сбор участников запланирован на 22:00 на Суворовской площади. Старт будет дан в 23:00. "Московский велопарад - это не спортивная гонка, средняя скорость движения колонны не превысит 15-16 км/ч. Принять участие могут все желающие, независимо от физической подготовки и типа велосипеда, единственное обязательное требование ко всем велосипедам участников - наличие переднего и заднего фонарей", - добавил Кумов.

Все подробности и правила участия в велопараде опубликованы на официальном сайте мероприятия www.i-bike-msk.ru.

Всего в Москве в 2018 году запланировано проведение четырех велопарадов. В феврале прошел третий ежегодный Зимний велопарад, собравший более 2 тыс. человек. В мае, несмотря на холодную и дождливую погоду, более 30 тыс. человек приняли участие в Московском велопараде на Садовом кольце. Четвертый велопарад состоится в сентябре.