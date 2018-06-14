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Московские врачи начали получать подключенные к единой информационной системе планшеты

Общество
14 июня, 9:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Власти планируют, что к концу года технику получат 3,5 тыс. специалистов

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© Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Планшеты, подключенные к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС), начали поступать московским врачам. К концу года гаджетами планируется оснастить всех докторов, выезжающих на вызовы к пациентам, сообщается в четверг на информационном портале мэра Москвы.

"Мы планируем, что до конца года устройства будут выданы всем врачам, оказывающим медицинскую помощь на дому. В дальнейшем планируется постепенное расширение и модернизация функционала мобильного приложения. С его помощью врач сможет просматривать электронную медкарту пациента, заполнять карту вызова на дом в онлайн-режиме, оформлять заявки на листки нетрудоспособности, льготные рецепты, формировать назначения и записывать на прием к специалистам", - приводятся на портал слова руководителя департамента здравоохранения города Алексея Хрипуна.

Всего устройства должны получить около 3,5 тыс. медиков. Врач будет получать всю необходимую информацию о пациенте, внесенном в ЕМИАС, от диспетчера. Ожидается, что новый сервис поможет существенно сократить время на регистрацию вызова и передачу необходимой информации врачам, а также "сведет к минимуму ошибки передачи данных, которые возможны при телефонном общении". В системе ЕМИАС зарегистрированы почти 10 млн человек и около 25 тыс. врачей.

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