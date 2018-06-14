Золотую монету с изображением Джорджа Вашингтона выставят на аукцион в США

ТАСС, 14 июня. Единственная в своем роде монета с изображенным на одной из ее сторон профилем первого президента США Джорджа Вашингтона (1732-1799) будет выставлена на аукцион в Филадельфии (штат Пенсильвания). Об этом сообщили представители аукционного дома Heritage Auctions, устраивающего торги.

Речь идет о золотой монете, которая была отчеканена в 1792 году. Она не имеет номинала и никогда не находилась в обращении, а была представлена первому президенту США в качестве образца в то время, когда в недавно образованном государстве шли приготовления к созданию национального монетного двора.

На одной из сторон монеты изображен профиль Вашингтона, который был президентом страны с 1789 по 1797 годы, на другой - белоголовый орлан, являющийся геральдическим символом США. Президент США отверг образец, посчитав изображение главы государства на монете "слишком монархическим" символом. Таким образом, на первых монетах образца 1793 года, которые чеканились из серебра или меди, на аверсе было решено выбить образ древнеримской богини Либертас, служившей олицетворением свободы.

Торги пройдут в середине августа этого года. Монета выставляется на публичный аукцион впервые с 1890 года. Как заявили в Heritage Auctions, стартовая цена на раритет установлена в размере $1 млн.

По словам основателя аукционного дома Джима Халперина, речь идет об "уникальном и невероятно важном" лоте, который является "самым ранним золотым образцом, представленным на рассмотрение в качестве официальной монеты Соединенных Штатов". "Нумизматы-исследователи повсеместно считают, что почти наверняка эта монета принадлежала лично Джорджу Вашингтону", - отметил он.

Выставляемый на торги раритет более 70 лет находился во владении американского нумизмата Эрика Ньюмана, которому за его жизнь удалось собрать большую коллекцию редчайших монет. После смерти Ньюмана в 2017 году ее начали распродавать. Монету, о которой идет речь, коллекционер приобрел в 1942 году частным образом.

До проведения аукциона монета Вашингтона будет выставлена на всеобщее обозрение на ряде выставок, которые пройдут в городах Лонг-Бич (штат Калифорния), Чикаго (штат Иллинойс) и Нью-Йорк.