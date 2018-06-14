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В Башкирии расширили задачи комиссий по делам несовершеннолетних после ЧП в школе

Общество
14 июня, 12:12 UTC+3 УФА УФА 14, июня. /ТАСС

Инцидент в Стерлитамаке стал восьмым подобным случаем за этот год в России

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УФА, 14 июня. /ТАСС/. Закон о расширении полномочий комиссии по делам несовершеннолетних, инициированный после нападения подростка на школьников в Стерлитамаке, вступил в силу в Башкирии. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Госсобрания республики.

18 апреля 17-летний ученик коррекционного класса общеобразовательной школы № 1 Стерлитамака порезал ножом руку одной из одноклассниц, нанес ножевое ранение учителю, а затем разлил горючее вещество и поджег класс. Были госпитализированы сам нападавший, две ученицы и учительница. В отношении подростка возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, он арестован. Также возбуждено дело по факту халатности, допущенной должностными лицами органов профилактики преступлений несовершеннолетних.

"Вступил в силу закон, расширивший перечень задач, стоящих перед данными органами. В соответствии с принятым законом, комиссии по делам несовершеннолетних дополнительно будут заниматься выявлением и пресечением противоправных действий среди детей и подростков, а также случаев склонения несовершеннолетних к суицидальным действиям", - говорится в сообщении.

По словам спикера регионального парламента Константина Толкачева, трагедия в одной их стерлитамакских школ в апреле и похожие случаи в регионах "наглядно демонстрируют, что профилактическая работа в этой сфере жизненно необходима". "Психика человека в подростковый период крайне неустойчива, он переживает внутренний кризис, и чтобы внутренние переживания не вылились в агрессию к окружающим или суицид, необходима психологическая поддержка со стороны взрослых. Для своевременного оказания такой поддержки и был принят данный закон", - пояснил Толкачев.

Инцидент в Стерлитамаке стал восьмым подобным случаем за этот год в России. При этом подросток, устроивший нападение в Башкирии, размещал на своей странице в социальной сети видеоролики, посвященные расправе 1999 года в американской школе - тогда двое подростков устроили кровавую бойню в средней школе "Колумбайн" в штате Колорадо, в результате чего 13 человек погибли, более 20 были ранены, виновные покончили с собой.

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