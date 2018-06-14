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Первый совместный визит омбудсменов Украины и России состоится в Омске 16 июня

Общество
14 июня, 10:04 дата обновления: 14 июня, 10:26 UTC+3

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова уточнила, что стороны обменялись списками из 34 человек

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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

© Сергей Бобылев/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Первый совместный визит Уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой и Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой состоится в Омске 16 июня. Об этом Москалькова сообщила журналистам в Екатеринбурге, где находится с рабочей поездкой.

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"Мы обменялись списками из 34 человек. Первый наш совместный визит в рамках мониторинга содержания под стражей граждан Украины и России на территории государств в рамках договоренностей президентов состоится в субботу 16 июня в Омске", - сказал Москалькова.

Москалькова добавила, что Денисова также планирует посетить республику Крым. 

"Да, планирует", - сказала уполномоченного по правам человека в РФ, отвечая на вопрос о визите Денисовой в Крым.

Ранее Денисова сообщила, что планирует начать поездку в Россию с Москвы, а дальше отправиться к украинским заключенным в Крыму, где она намерена проверить условия заключения, соблюдения российского законодательства и выполнение Россией международной конвенции относительно граждан Украины.

Москалькова уточнила, что в Крыму ее украинская коллега планирует посетить Владимира Балуху, который был осужден за незаконное приобретение и хранение боеприпасов и взрывчатых веществ, а также Евгения Панова, Владимира Дудко, Алексея Бессарабова - сотрудников украинских спецслужб, задержанных по обвинению в подготовке диверсий на полуострове.

Также сообщалось, что Москалькова в понедельник, 18 июня, отправится на Украину, где посетит арестованного по обвинению в государственной измене главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Президенты РФ и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко 9 июня достигли во время телефонного разговора договоренности о посещении уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, находящихся в заключении на Украине, и украинских - в России. В этот же день Порошенко поручил Денисовой посетить в ближайшее время заключенных в России и провозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.

Как подчеркнула в этой связи российский омбудсмен, "очень важно, что президенты поддерживают гуманитарный коридор".

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Крым Омская область Кризис на Украине Свердловская область Задержание в Киеве главреда "РИА Новости Украина"
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Порошенко, Петр Алексеевич Путин, Владимир Владимирович Москалькова, Татьяна Николаевна
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