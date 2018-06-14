ФСБ и Роскомнадзор требуют изменить структуру Telegram для получения ключей от переписки

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. ФСБ и Роскомнадзор в течение года предпринимали попытки побудить Telegram изменить архитектуру мессенджера и считают, что компания имеет техническую возможность сделать это и предоставить ключи для дешифрования сообщений. Об этом в четверг в Мосгорсуде сообщила представитель Роскомнадзора.

"ФСБ и Роскомнадзор в течение года предпринимали попытки побудить Telegram изменить архитектуру мессенджера. Мы считаем, что структура любого мессенджера может быть изменена для приведения в соответствии с российским законом. Поэтому мы считаем, что Telegram имеет техническую возможность предоставить ключи для дешифрования", - пояснила суду представитель Роскомнадзора.

При этом ФСБ России считает, что негативный эффект от блокировки мессенджера Telegram несопоставим с терактами, которые могут произойти из-за отсутствия доступа правоохранительных органов к переписке пользователей. Об этом в четверг в Мосгорсуде заявила представитель ведомства.

"ФСБ не видит нарушения баланса между ограничением прав потребителей услуг Telegram и заботой о соблюдении права граждан на защиту жизни, так как негативные последствия вследствие отсутствия у правоохранительных органов доступа к переписке препятствуют оперативно-разыскной деятельности и могут привести к гораздо более тяжким последствиям", - сказала юрист ФСБ.

В свою очередь представитель Telegram юрист Рамиль Ахметгалиев заверил суд, что Роскомнадзор не может требовать блокировки мессенджера, такое право есть только у прокуратуры. "Заявление о блокировке Telegram было подано Роскомнадзором в интересах неопределенного круга лиц, но такое право, как оговорено законом, есть только у прокуратуры", - сказал Ахметгалиев, подчеркнув, что ключи для дешифрования хранятся на устройствах пользователей, и компания не имеет к ним доступа.